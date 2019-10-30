Cumhuriyet Kupasında dostluk kazandı

İzmit Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında minikler için düzenlediği Cumhuriyet Kupası'nda tüm takımların puanlarının eşit olması sebebiyle tüm takımlar şampiyon ilan edildi.

İzmit Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kuruçeşme Kapalı Halı Saha'da çocuklar için Cumhuriyet Kupası düzenledi. İzmit Belediyespor, Çenesuyu Plajyoluspor, Okanspor ve Yıldızspor olmak üzere 4 takımın katıldığı turnuvada tüm takımların puanlarının eşit olması sebebiyle turnuvaya katılan tüm takımlar şampiyon ilan edildi. Velilerinde yoğun ilgi gösterdiği turnuvaya İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Emre Ercanlı, Rakıf Yel katıldı. Madalya töreninde konuşan İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, “Biz İzmit Belediyesispor Kulübü olarak kurumsal bir duruş sergiliyoruz. Genç çınarlarımız için çalışıyoruz. Genç çınarlarımız bizler için çok değerlidir” dedi.