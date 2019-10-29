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Cumhuriyet kutlamaları Dilovası'nda başladı

KOCAELİ (İHA) – Cumhuriyetin kuruluşunun 96.

Yıl dönümü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Dilovası'nda da kutlamalar başladı.


Cumhuriyetin kuruluşunun 96. Yılı Dilovası'nda düzenlenen törenle kutlanmaya başlandı. Dilovası Belediyesş önünde düzenlenen çelenk koyma sunumuyla başlayan törene Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Başkan Yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.


Kaymakam Mustafa Asım Alkan ve Belediye Başkanı Hamza Şayir'in Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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