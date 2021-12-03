İhlas Haber Ajansı

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Cumhuriyet Parkı'nda ilk el emeği satış standı açılıyor

Kadınların el emeklerini değerlendirmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunmaları için stant desteği veren İzmit Belediyesi, el emeği stantlarının bir yenisini Cumhuriyet Parkı’nda açacak.

Kadınların el emeklerini değerlendirmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunmaları için stant desteği veren İzmit Belediyesi, el emeği stantlarının bir yenisini Cumhuriyet Parkı'nda açacak.


Kadınların üretim içerisinde yer alarak ekonomik gelir elde etmeleri açısından kentin farklı noktalarında el emeği standı açan İzmit Belediyesi, Cumhuriyet Parkı'ndaki ilk el emeği satış standını bugün hizmete geçirecek. 15 günlük süreler halinde vatandaşların hizmetine sunulacak el emeği satış stantlarında yer almak isteyenler, Belsa Plaza B Blok 7. kattaki İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde form doldurarak başvuru yapabilecek.

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