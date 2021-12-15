İhlas Haber Ajansı

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Çuvalların içinden kilolarca uyuşturucu çıktı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından bir depoda yapılan aramada çuvalların arasından 380 paket halinde 21 kilo afyon sakızı ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından bir depoda yapılan aramada çuvalların arasından 380 paket halinde 21 kilo afyon sakızı ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri bir depoda narkotik köpeği ile birlikte arama yaptı. Çuvalların içini tek tek arayan polis ekipleri, taşların arasından 380 paket halinde 21 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Öte yandan operasyon anı ise polis kamerası tarafından kaydedildi.

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