D-100'de bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken tırının direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpan sürücü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan K. idaresindeki 34 DE 7390 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptı. Kazanın ardından sürücü Ayhan K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şoföre ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan tır sürücüsü tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik bir süre durdu. Tırın vinç yarımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal akışına döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.