D-100'de çay yüklü tır alev alev yandı

Kocaeli'nde D-100 karayolunda seyir halindeki çay yüklü tırın dorsesi alev aldı. Yangını fark ederek yardım isteyen sürücü, dorse ve aracın küle dönmesine engel olamadı.

Yangın, Gebze ilçesi D-100 karayolu Muallimköy sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Mehmet Ş.U. idaresindeki 34 NN 6677 plakalı çay yüklü tırda yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dorsede başlayan ve çekici kısmına da sıçrayan yangın tırı tamamen küle çevirdi.

Yangın sebebi ile bölgede trafik bir süre durduruldu. Bir süre kontrollü şekilde sağlanan trafik, tırın bölgeden kaldırılması ile normale döndü. Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili polis inceleme başlattı.