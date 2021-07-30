D-100'de çekici arıza yapınca trafik kilitlendi

Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 Karayolu'nda çekici arıza yapınca trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, çekicinin kaldırılmasının ardından 1 buçuk saat sonra normale döndü.

Olay, Derince ilçesi D-100 Karayolunda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 ADM 470 plakalı servis minibüsü taşıyan çekici, Ankara istikametinde seyir halinde olduğu sırada arızalandı. Çekicinin arızalanmasıyla trafik kilitlendi, uzun araç kuyrukları oluştu. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve karayolları ekibi sevk edildi. Trafik, ekiplerin 1 buçuk saatlik hummalı çalışması neticesinde normale döndü.