D-100'de mıntıka temizliği yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından D100 Karayolu'nda mıntıka temizliği yapıldı.

Daha temiz bir çevre için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi ekipleri, D-100 Karayolu çevresinde mıntıka temizliği yaptı. Kirazyalı, Eşme, Kandıra ve Karamürsel mevkilerinde giden ekipler, D-100 Karayolu yol kenarları, orta refüj, kavşaklar ve bağlantı yollarında mıntıka temizliği gerçekleştirdi. Yapılan temizlikle yol kenarları daha temiz bir görünüme kavuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların temiz bir çevrede seyahat edebilmesi için yol kenarları ve kavşaklarda bulunan yeşil alanların, temizlik ve bakım çalışmalarını il genelinde aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Temizlik ve bakım çalışmaları belirli aralıklara yıl boyunca yapılıyor.