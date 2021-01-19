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D-100'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolunda tırla çarpışan otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolunda tırla çarpışan otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.


Kaza 11.00 sıralarında Gebze ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti Tavşanlı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. idaresindeki 34 HA 7760 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı istikamette seyir halinde bulunan Ö.K. idaresindeki 41 BZ 182 plakalı tıra çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, aracının içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarabilmek için çalışma başlattı. Çalışmaların ardından yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan otomobil sürücüsü, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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