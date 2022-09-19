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D-100'de tankerin çarptığı servis minibüsü devrildi: 1 yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yolcu alacağı sırada tankerin çarptığı servis minibüsü devrildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yolcu alacağı sırada tankerin çarptığı servis minibüsü devrildi. Kazada minibüsün sürücüsü yaralandı.


Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman T. idaresindeki 41 P 06 38 servis aracı, yol kenarından yolcu alabilmek için akan trafikte durdu. Bunun ardından hemen arkasından gelen Halil A. yönetimindeki 68 BT 706 plakalı kimyasal madde yüklü tanker servis aracına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüsü devrildi, minibüsün sürücüsü ise yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yaralı sürücüyü aracından çıkardı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen sürücünün tedavisi ambulansta yapıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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