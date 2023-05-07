D-100'de tır devrildi, sebze kasaları yola saçıldı: 1 yaralı

Sürücü yaralandı, tırda yüklü sebze kasaları ise yola saçıldı.

Kaza, Kartepe ilçesi D-100 kara yolu İstanbul istikameti Cengiz Topel Havalimanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ.Z. idaresindeki 07 MOY 95 plakalı Volvo marka sebze yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak toprak alana girdi. Burada yaklaşık 100 metre sürüklenen tır devrildi. Kazada sürücü A.İ.Z. yaralandı, tırda yüklü domates ve salatalık kasaları ise yola saçıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü A.İ.Z., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.