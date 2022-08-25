D-100'de zincirleme kaza, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda iki kamyon ve bir servis aracının karıştığı zincirleme kazada, serviste sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur sonrası kayganlaşan yolda seyir halinde olan Aziz A. idaresindeki 41 P 9239 plakalı servis aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte hemen önünde seyreden 34 GM 3146 plakalı Isuzu marka kamyona, Isuzu marka kamyon ise önündeki 71 AAH 837 plakalı Ford marka kamyona çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle servis aracının sürücüsü Aziz A. aracında sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sedyeyle ambulansa alınan yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.