D100'de 10 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 karayolunda 10 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 karayolu Gebze Sultanorhan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 10 araç yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda duramayarak çarpıştı. Kazaya karışan tırın sürücüsü Turgay Y. Araç içerisinde sıkışırken, servis minibüsünde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yadım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipler sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan Turgay Y. kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile kapanan yolda yoğunluk oluştu. Ekiplerce yapılan çalışmaların ardından yolun açılması ile trafik tekrar normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.