D100'de kamyonet, arızalanan kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu'nda kamyonet, arızalanan kamyona arkadan çarptı. Kazada arızalanan kamyonunu kontrol eden sürücü ile kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu İbnisina Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muzaffer Ş. idaresindeki 34 UV 301 plakalı kamyon İstanbul istikametinde seyir halindeyken belirlenemeyen bir sebepten dolayı arızalandı. Kamyonun arızalandığını fark eden Muzaffer Ş., aracı emniyet şeridinde durdurdu. Muzaffer Ş. aracından inerek arıza sebebini tespit etmek isterken, aynı istikametten gelen Emre A. yönetimindeki 43 U 8746 kamyonet, kamyona arkadan çarptı. Kazada Emre A. kamyonette sıkışırken, Muzaffer Ş. yaralı kurtuldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan Emre A. kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile bir şeridi trafiğe kapatılan D100 Karayolu'nda trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.