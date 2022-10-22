Dağdan toplanan mantarlar bir aileyi hastanelik etti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oturan aile fertlerinden 5'i dağda topladıkları mantarı yemesi neticesinde zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Aile fertlerinin durumu iyi olduğu öğrenilirken bir kişinin müşahede altında olduğu bildirildi.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal T. (77), dağda topladıkları mantarları eve getirdi. Akşam yemeğinde pişirilen mantarları yiyen aileden 5'inde kusma ve baş dönmesi şikayeti başladı. Durumdan şüphelenen ve mantarı yemeyen Hatice T., durumu 112 Acil Yardım Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, mantardan zehirlenen Celal T.'yi, eşini, oğlunu, gelinini ve 18 yaşındaki torununu ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavileri devam eden aileden 4'ünün durumu iyi olduğu, gelin Kevser T.'nin ise müşahede altında olduğu öğrenildi.