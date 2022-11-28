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Daha güvenli ulaşım için o caddeye 28 uyarı ikaz flaşörü konuldu

İzmit’te bulunan 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’ne 28 uyarı ikaz flaşör direği kuruldu.

İzmit'te bulunan 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'ne 28 uyarı ikaz flaşör direği kuruldu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki şehir içi trafiğini "ulaşımda yenilik" kimliğiyle modernize ediyor. Trafik güvenlik ekipmanları iyileştirme çalışmaları çerçevesinde sinyalizasyon, otokorkuluk yapımı, yatay ve düşey işaretleme uygulaması, bilgi ekranları, akıllı trafik işaretleri, hız sensörleri gibi modern uygulamalar hayata geçiriliyor. Sisteme alınan uyarı ikaz flaşör sistemi, sürücülere daha güvenli ulaşım imkanı sağlıyor. Bu çerçevede, İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'ne de 28 uyarı ikaz flaşör direği takıldı.

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