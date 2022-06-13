Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden biri hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dalgalı denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 7 üniversite öğrencisinden biri hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kumcağız Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 kişilik üniversite öğrencisi bir grup, hep birlikte denize girdi. Dalga olmasına rağmen yüzmeye devam eden 7 arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar ve KOSKEM ekipleri tarafından müdahale edilerek 6 arkadaş denizden çıkarıldı. 22 yaşında olan Mustafa Berk ise yarım saatlik çalışmanın ardından bulundu. Kalbi duran ve su yutan genç, kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürülmeye çalışıldı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Berk hayatını kaybederken, diğer 6 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Teknemle denize baktım ancak bulamadım”

Arama kurtarma çalışmalarına katılan İsmail Hızal, “Evin balkonunda otururken bağrışmalar oldu. Kalabalık oluşmaya başlayınca yetişme şansım olmayınca limanda arkadaşımı arayarak tekneyle yardıma çağırdım. Ben de kendi teknemle buraya geldim. Vatandaşlar arkadaşları kurtarmışlardı ancak birinin kayıp olduğunu söylediler. Teknemle denize baktım ancak bulamadım. Kıyı emniyeti en son genci bulmuş ama durumu ağırdı. Bu duruma üzüldük. Dalgalı denize girmek yasak. İnsanlar dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiriyor. Vatandaşlardan ricamız deniz dalgalıysa girmeyin. Yüzme sizi kurtarmaz, nefesiniz yetmez. Suyla oynanmaz, gücünüz yetmez. Ayın 15'ine kadar sezon kapalı” dedi.