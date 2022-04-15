İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Damlar Vadisi Millet Bahçesi'nde çalışmalar hızlandı

Başiskele Belediyesi, Damlar Vadisi Millet Bahçesi’ndeki çalışmalarına hız verdi.

Başiskele Belediyesi, Damlar Vadisi Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarına hız verdi.


Başiskele'nin ikinci büyük millet bahçesi Damlar Vadisi'nde çalışmalar sürüyor. Çocuklar için doğal malzemelerden çocuk oyun parkı, yetişkinler için yürüyüş parkuru, tenis kortu, piknik alanları ve daha birçok şey yapan Başiskele Belediyesi, yeni fidanlar da dikerek vadinin yeşiline yeşil kattı. Belediye ekiplerince yürüyüş parkurları üzerine lavanta, kekik, ada çayı, melisa otu ve biberiyeden oluşan aromatik bitkiler dikildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.