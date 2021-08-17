İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Damperi açılan kamyon PTS direğine böyle çarptı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde seyir halindeyken damperi açılan hafriyat kamyonu, PTS direğine çarptı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde seyir halindeyken damperi açılan hafriyat kamyonu, PTS direğine çarptı. Kaza anı cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.


Kaza, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi İzmit-Kandıra yolu Akçakese Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun seyir halindeyken damperi açıldı. Damperi açık bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu yol üzerinde bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) diğreğine çarptı.


O anlar ise durumu fark eden bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde damperi açık bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonunun bir anda direğe çarptığı ve çarpmanın şiddeti ile direğin devrildiği görülüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.