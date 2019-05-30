Darıca Bayrama Hazır

Başkan Bıyık, Ramazan ayı boyunca Darıca'da birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini yaşadıklarını söylerken, öncelikle Kadir Gecesi'ne ardından da tüm güzellikleriyle birlikte Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Bıyık, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi adına belediye olarak bayram hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Bıyık, ekipler tarafından ilçe genelindeki tüm camilerin ve mezarlıkların bakım, temizlik ve onarımının yapıldığını, fırın, pastane ve gıda üretim noktalarında aralıksız bir şekilde denetimlerin sürdüğünü, ayrıca bayram boyunca zabıta ekiplerinin vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri değerlendireceğini söyleyerek vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.

Öte yandan Darıca ilçesinde bayramlaşma programı bayramın ilk günü yapılacak saat 10:00'da Darıca Çınaraltı'nda yapılacak, arefe günü ise ilçedeki şehitlikler ziyaret edilecek.

Darıca Belediyesi Balçık Köyü'ne defnedilen Darıcalı vatandaşların yakınları için arefe günü ile bayramın birinci ve ikinci günleri araç kaldıracak. Üç gün boyunca saat 11:00 da Cumhuriyet Meydanı'ndan kalkacak otobüsler İstasyon Caddesi Tarihi Çınar karşısı, Adnan Menderes Kültür Merkezi, Darıca Park Avm, Bahçelievler Camii, Yayla Pastanesi, Nenehatun Mahallesi Hakmar Önü, Armedica Göz Hastanesi, Deniz Yıldızları Ortaokulu ve Fatih Merkez Camii duraklarından vatandaşları alarak Balçık Mezarlığı'na götürecek. Aynı şekilde otobüsler saat 12.30'da da Balçık'tan vatandaşları Darıca'ya getirecek. Otobüs güzergahı ve durakları için detaylı bilgi almak isteyenlerin 0549 737 60 24 ve 0262 745 62 01 numaralı telefonları arayabileceği belirtildi.