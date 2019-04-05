Darıca Belediye Başkanı Bıyık, ilk ziyaretini AK Parti'ye yaptı

31 Mart yerel seçimlerinden zaferle çıkan ve Darıca'nın yeni belediye başkanı olan Muzaffer Bıyık, görevi devraldıktan sonra ilk ziyaretini AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı'na gerçekleştirdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, görevi devraldıktan sonra ilk ziyaretini AK Parti Darıca İlçe Teşkilatına yaptı. İlçe Başkanı Ufuk Acay, Kadın Kolları Başkanı Hülya Kodek, Gençlik Kolları Başkanı Cengizhan Ramazanoğlu ile ilçe yöneticileri, mahalle başkanları ve partililerin yer aldığı ziyarette Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 31 Mart yerel seçimlerinde gösterdikleri başarı nedeniyle ilçe teşkilatına teşekkür etti.

İlk ziyaretin kendilerine yapılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, “Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık, ilk ziyaretini teşkilatımıza yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Yeni görevi hayırlı olsun. Yıllarca ilçe başkanlığımızı yapmış, içimizden biri olan Muzaffer Bıyık'ın belediye başkanı olarak bizi ziyaret etmesi bizi onurlandırmış ve gururlandırmıştır. Muzaffer Bıyık'ı belediye başkanı yapmak için gece gündüz çalışan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Darıca teşkilatları her zaman örnek bir teşkilat olmuştur. 31 Mart yerel seçimleri sürecinde de ortaya konulan uyum ve çalışma ile yine örnek bir teşkilat oldu” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da seçim süreci boyunca kendisiyle birlikte çalışan teşkilatlara teşekkür ederek, “Belediye başkanı olduktan sonra rozetimi çıkardım ama ben her zaman AK Parti'nin bir neferiyim. Bütün Darıca'ya eşit hizmet etmek için çalışacağım. Herkese eşit mesafede olacağım ama aslımı da asla inkar etmeyeceğim. Yaklaşık 80 günlük bir kampanya yaptık. İlçe başkanımız başta olmak üzere kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle başkanları ve yönetimlerine, SKM ekibimize ve bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Gece gündüz birlikte çok çalıştık. Belki bu süreçte istemeden de olsa kırdığım arkadaşlarım olduysa hakkınızı helal edin. Teşkilatlar varsa biz varız, yoksa hiçiz. Bundan sonra da sürekli iç içe olacağız” diye konuştu.