Darıca Belediye meclisi dualarla açıldı

Yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından Darıca Belediyesi'nin yeni dönemdeki ilk meclis toplantısı Muzaffer Bıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

31 Mart Yerel seçimleri sonrası Darıca Belediyesi'nin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın başkanlığında gerçekleşen ilk toplantıda katip üyeliklerini en genç üyeler Melikşah Tosun ve Özkan Sarıtoprak yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından okunan Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantının açılını yapan Başkan Muzaffer Bıyık, “Yeni dönemde Rabbim bizlere güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Aslolan gök kubbede hoş seda bırakmaktır, eserler bırakmaktır, bu konuda var gücümüzle çalışacağız. Biz vatandaşa bir şeyler söyleyerek buralara geldik. Şeffaflık, dürüstlük ve adalet dedik. Bunları oy almak için demedik. Belediyemiz tam anlamıyla şeffaf olacak. Bir sonraki toplantısının canlı yayınlanmasını sağlayacağız. Derdimiz Darıca'dır. Gizli kapılar ardından hiçbir şey olmayacak. Ne sorarsanız sorun karşılığında cevap alacaksınız, nerede eksik görürseniz bunları mutlaka bize bildirirseniz, hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin sokağa hizmet etmeye talibiz” dedi.

Başkan Bıyık'ın konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. İlk toplantıda komisyonlara üye seçimi gerçekleştirildi. Yapılan oylamada Meclis 1.başkan vekilliğine Cafer Tayyar Demirdaş, 2.başkan vekilliğine ise Hakan Kartal seçildi. Divan katip üyeliklerine Mustafa Çavuş ve Derya Akbaba seçilirken, Encümen Üyeliklerine ise Ayhan Naci Yılmaz, Cüneyt Şentürk ve Fikret Ağbaba seçildi. Ayrıca meclis toplantısında ihtisas komisyonları da belirlendi. İmar komisyonuna Abdullatif Özkan, Melikşah Tosun, Halil İbrahim Kocagöz, Aydın Işık, Mustafa Yılmaz seçilirken, plan ve bütçe komisyonu üyeleri ise Bülent Koçak, Cafer Tayyar Demirdaş, İsmail Ramazanoğlu, Tuncer Saltaş, Özkan Sarıtoprak olarak belirlendi. Hüsamettin Ergül, İsrafil Gökburun, Ahmet Güler, Ayhan Şen, Cevat Yalçın huluk komisyonuna seçilirken; Hülya Kodek, Hakan Kartal, Nuran Kurşun, Rahime Turgut, Osman Demir sağlık komisyonuna seçildi.

Darıca Belediyesi'nin temsil edildiği birliklerini ise Marmara Belediyeler Birliği'nde Ahmet Hakan Hocaoğlu, Abdullatif Özkan; Gebze Belediyeler Birliği'nde Nafiz Çığlık, İsrafil Gökburun, Ahmet Güler; Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nde Fikret Ağbaba, Hakan Kartal; Tarihi Kentler Birliği'nde ise Cüneyt Şentürk, Nuran Kurşun temsil edecek. Toplantı müdürlüklerden gelen gündem maddelerinin görüşülmesi ile son bulurken, bir sonraki meclis toplantısının 02 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 15.00'de yapılması karara bağlandı. Başkan Bıyık toplantının ardından meclis üyelerine rozetlerini taktı.