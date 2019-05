Darıca Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla bu yıl mahallelerde kurulan sokak iftarları iptal edilirken, Darıca Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek ulaştırıyor. Sıcak yemek dağıtımı yapan personelle bir araya gelen Başkan Bıyık, ilçede ramazan ayının birlik, beraberlik ve huzur içinde geçtiğine vurgu yaptı. Bıyık, “Bu mübarek ayda ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte Ramazan ayını en iyi şekilde geçiriyoruz. Her akşam farklı bir mahallede vatandaşlarımızla iftar açıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da en azından bu mübarek ayda evinde sıcak yemek yiyebilmeleri adına her akşam evlerine sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz” dedi.

Ramazan'ın birlik ve beraberlik ayı olduğuna vurgu yapan Başkan Bıyık, “Ramazan paylaşma ayıdır. Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin Ramazan'da da yanında olmaya devam ediyoruz. İftar sonrası derneklerimizin ve vatandaşlarımızın çay sohbetlerinde ilçemizle ilgili görüş alışverişinde bulunuyoruz. Teravih namazlarının ardından Osmanlı şerbeti ikramıyla güzel bir geleneği ilçemizde devam ettiriyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Cenab-ı Allah'tan, bizleri birlik ve beraberlik içinde evvela Kadir Gecesi'ne devamında da Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında, şehrin caddeleri tazyikli su ile yıkanıyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şehrin dört bir yanında bulunan tüm ana caddeler tazyikli su ile yıkanarak cadde, sokak ve kaldırım kenarlarında biriken kum, çamur ve benzeri katı atıklar temizlendi. Ramazan bayramı öncesi yapılan temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, çalışmaların belirli periyotlar halinde devam edeceği belirtildi.