İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Darıca Belediyesi personeline ilkyardım eğitimi

Darıca Belediyesi tarafından 80 personele uygulamaları olarak ilkyardım eğitimi verildi.


Darıca Belediyesi, iş yerlerinde bulundurulması zorunlu olan ilk yardımcı personelin yetiştirilmesi adına belediye personeline ilk yardım eğitimi verdi. Uzman eğitmenler tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimler, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Genel ilk yardım bilgileri, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı, kanamalar, kırık, çıkık, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, hasta ile yaralı taşıma gibi konularda yapılması ve yapılmaması gerekenlerin anlatıldığı Sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimine 80 personel katıldı. Eğitim boyunca pratik bilgilerin yanı sıra cansız mankenler üzerinde uygulamaların da yaptırılması, personelin derse etkin katılımını sağladı.


6 gün süren temel ilk yardım eğitimlerinin ardından, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sınava giren personelden başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.