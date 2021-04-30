Darıca Belediyesi tam kapanmada vatandaşının yanında

Darıca Belediyesi, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 haftalık tam kapanma sürecine de hazırlıklı giriyor. Tam kapanma süreci boyunca sahada olmaya devam edecek olan Darıca Belediyesi, özellikle vatandaşların evlerinde olmalarını fırsata çevirerek kış aylarında bozulan yolların bakım onarımına ağırlık verecek. Mahalle mahalle, sokak sokak program belirleyen Fen işleri Müdürlüğü ekipleri asfalt yama ile birlikte parke bordür çalışmalarıyla da bozulan yolları onaracak.

Fen İşleri ile birlikte Temizlik İşleri, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Zabıta müdürlüğü gibi bütün birimlerden ekipler de tam kapanma sürecinde sahada olmaya devam edecek ve Darıcalıların huzuru ve sağlığı için çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yapacak olan ekipler, denetimleri de aksatmadan sürdürecek. Sokak hayvanları için de beslenme noktalarına düzenli olarak mama ve su takviyesinde bulunulacak.

Ramazan ayında sıcak yemek dağıtımına devam eden Darıca Belediyesi, bir yandan da karantinadaki vatandaşlara yönelik sıcak yemek desteğini sürdürecek. Her gün 3 bin kişiye sıcak yemek ulaştıran Darıca Belediyesi, tam kapanma sürecinde de yemek dağıtımına devam edecek. İhtiyaç sahiplerine yönelik yardım kolileri de ulaştıran Darıca Belediyesi, sosyal yardımlarını aksatmadan sürdürecek.

Tam kapanma sürecinde eğitime yeniden ara verilirken Darıca Belediyesi öğrencilerin mağdur olmaması için uzaktan eğitime desteğini sürdürecek. Üniversite hazırlık kursiyerlerine yönelik zoom üzerinden canlı dersler düzenleyecek olan Darıca Belediyesi, 8'nci sınıflar için de konu anlatımı ders videolarını Dijital Kütüphane uygulamasına yükleyerek öğrencilerin yanında olacak.

Tam kapanma sürecinde de Darıca için canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 3 haftalık kapanma sürecinin pandemi ile mücadele açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Darıcalı hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Onlar sağlıklarını korumak için evlerinde kalmayı sürdürürken bizler de Darıca Belediyesi olarak bu zorlu süreçte bir tek hemşehrimizi bile yalnız bırakmayarak ilgili tüm birimlerimizle birlikte kentimize ve vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.