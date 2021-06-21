Darıca Belediyesi'nden bir zafer daha

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, İzmir'de gerçekleşen Puanlı Atletizm Türkiye 1. Ligi Eleme Müsabakalarında takım halinde ikinci olarak büyük bir başarı elde etti.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, her geçen gün başarılarına bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. İzmir'de gerçekleşen Puanlı Atletizm Türkiye 1. Ligi Eleme Müsabakalarında Darıca Belediyesi, takım olarak ikinci olarak büyük bir başarı elde etti. 12 takım arasından Adana Seyhan Belediyesi'nin birinci olduğu yarışlarda Darıca Belediyesi ikinci ve Trabzon Karayollarıspor da üçüncü oldu.

Ayrıca iki gün süren müsabakalarda Darıca Belediyesi sporcusu İpek Usta, 100 metre ve 200 metre branşlarında birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. İremnur Türkmen ise 800 metrede birinci ve bin 500 metrede üçüncü olarak iki madalya kazandı. Bir diğer Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcularında İrem Usta, 100 metre engellide üçüncü, İrem Kum, Gülle atma branşında ikinci ve 4x100 metre bayrak yarışında birinciliği elde etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bayan sporcuların elde ettiği başarıdan mutlu olduklarını ifade ederek sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Spora yatırımların artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak ilçemizin tam anlamıyla spor kenti olması adına çalışmalarımız sürüyor. İlçemize kazandırdığımız modern spor salonlarıyla gençlerimize en iyi şartları sunmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız yatırımların karşılığını almak bizleri mutlu ediyor. Tüm branşlarımızda sporcularımızın elde ettiği başarılar bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yeni başarılar elde etmek ve yeni şampiyonları ilçemize kazandırmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.