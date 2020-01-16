Darıca Belediyesi'nden karne şenliği

2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi yarıyıl tatili 17 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak. Darıca Belediyesi de yarıyıl tatili için öğrenciler ve ailelerine yönelik için Sömestr Karne Şenliği düzenleyecek. Şenlik ile Kediler Sokağı Müzikali, Şarlo Geliyor, Kitapçı Dede, Alaaddin'in Sihirsiz Lambası, Bir Uzay Masalı ve Kırmızı Başlıklı Kız gibi çocuk tiyatroları, minik tiyatroseverlerle buluşacak. Her programın iki seans olarak düzenleneceği belirtilirken şenliğe binlerce öğrenci ve aileleri katılacak.

Yarıyıl tatilinin öğrenciler için hayırlı olması temennisinde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızı her zaman önemsiyoruz. Öğrenciler ve aileleri, yarıyıl tatili ve karne almanın heyecanını yaşıyor. Biz de Darıca Belediyesi olarak onların heyecanını ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Öğrencilerimiz için Sömestr Karne Şenliği düzenledik. Tatil döneminde kendilerini geliştirebilmeleri ve güzel bir tatil geçirmeleri adına birbirinden güzel programlar hazırladık. Bir kez daha 2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi yarıyıl tatilinin eğitim camiasına ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor etkinliklerimize herkesi davet ediyorum” diye konuştu.