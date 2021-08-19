Darıca Belediyesi'nden ücretsiz üniversite hazırlık kursu

Gençlerden talep gören üniversite hazırlık kurslarında ilk olarak seviye belirleme sınavı gerçekleşti. Sınavın ardından sınıflar belli olacak ve dersler başlayacak. Öte yandan kurslara başvurular da devam ederken, öğrencilerin Darıca Belediyesi'nin resmi internet sitesinden online olarak ya da Adnan Menderes Kültür Merkezi'ne gelerek kurslara başvurabilecekleri ifade edildi. Dersler, Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde veriliyor.

"Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, üniversite sınavına hazırlanan gençlere başarılar dileyerek, "Darıca Belediyesi olarak toplumun her kesimine olduğu gibi öğrencilerimizin de her zaman yanında olmaya özen gösteriyoruz. Gençlerimizin gelecekleri adına en önemli dönüm noktalarından biri olan üniversite sınavına en iyi şekilde hazırlanmaları adına bizler üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Ücretsiz üniversite hazırlık kurslarımızla öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz. İnşallah herkes başarılı olur ve gönlünden geçen bölümü kazanır. Bizler bugün olduğu gibi yarın da yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.