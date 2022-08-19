Darıca Burak Reis Caddesi'nde yenileme çalışmaları devam ediyor

Kent genelinde vatandaşların daha rahat ve güvenli seyahat edebilmesini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Burak Reis Caddesi'ni yeniliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kısa süre önce 700 metre uzunluğundaki Burak Reis Caddesi'ne 700 ton PMT malzeme serimi ve ardından 3 bin ton binder asfaltı serimi gerçekleştirmişti. Üstyapı çalışmalarının bitiği caddede vatandaşların talebi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaya yol güvenliği için cadde de kaldırım imalatı gerçekleştirdi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile 2252 Sokak birleşiminden başlayıp Balyanoz Koyuna doğru uzanan Burak Reis Caddesi'ne bin 700 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde kaldırım imalatı yapılıyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri yine Burak Reis Caddesine bağlantısı olan Yıldırım Beyazıt Caddesinde de 350 metrelik kaldırım imalatı gerçekleştiriyor. Çalışmaların tamamlamasıyla birlikte Burak Reis Caddesi, Yıldırım Beyazıt Caddesine bağlanarak Balyanoz Koyuna ulaşımda kullanılan Fatih Sultan Mehmet Caddesine alternatif bir yol olması hedefleniyor.