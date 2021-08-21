Darıca Gençlerbirliği kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor.

2020-2021 sezonunda transfer yasağı bulunan ve sezonu transfer yapmadan tamamlayan Lig temsilcisi, bu sezon transfer yasağını kaldırarak kadrosuna yeni isimleri dahil etmeye başladı. İlk olarak iç transferini tamamlayan Darıca Gençlerbirliği dış transferde de birçok önemli ismi ve genç yetenekleri kadrosuna dahil etti. Kulüp Başkanı Arif Gülen'in katılımıyla gerçekleşen imza töreninde iç transferde Ali Alper Doğan, Ahmet Özer, Fahrettin Bıyıklı, dış transferde Bayburt Özel İdareden Tolga Tekin, İçel İdman Yurdundan Fatih Şerifoğlu, Beşiktaş'tan Alpagut Özeren, Osmancık Belediye'den Berker Tonga, Fenerbahçe'den Emre Nasuh, Artvin Hopa'dan Güray Fırat , Sarıyer'den Ender Alkan, Çankaya FK'dan Furkan Safi, Gölcük Spor'dan Sefa Tunç ile imza attı.

Darıca Gençlerbirliği, altyapısından da Serhat Uğur'u da kadrosuna dahil etti. Önümüzdeki günlerde yeni imzalarında geleceğini söyleyen Kulüp Başkanı Arif Gülen altyapıdan da genç yetenekleri profesyonel yapacaklarını dile getirdi.