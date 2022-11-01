Darıca Gençlerbirliği, Nazım Gülay ile yollarını ayırdı

TFF 3. Lig'de mücadele eden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, sezon başından bu yana takımda görev yapan Teknik Direktör Nazım Gülay ile yolları ayırdı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Sezon başından bu yana teknik direktörlük görevini yürüten, zor günümüzde yanımızda olan hocamız Nazım Gülay ile bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine Darıca Gençlerbirliği camiası adına teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.