İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Darıca Gençlerbirliği'nden 2 transfer

Darıca Gençlerbirliği, Ahmet Özer ve Ömer Demircan’ı renklerine kattı.

Darıca Gençlerbirliği, Ahmet Özer ve Ömer Demircan'ı renklerine kattı.


Transfer tahtasını açan Darıca Gençlerbirliği 2 oyuncuyla imzaları attı. Darıca ilçesinin temsilcisi, en son Tepecikspor'da forma giyen 24 yaşındaki Ahmet Özer ve Manavgatspor'un eski oyuncusu Ömer Demircan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Darıca Gençlerbirliği Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Darıca Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen ve Başkan Yardımcısı Eren Ertuğrul Işık ile oyuncular katıldı. Başkan Gülen yaptığı açıklamada transfer tahtasını açtıkları için çok mutlu olduklarını ve savaşan, genç, dinamik bir takım kuracaklarını belirtti.


Yapılan konuşmanın ardından oyuncular imzaları attı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.