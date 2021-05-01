Darıca Kaplan Caddesi'nde yol çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca ilçesi Cami Mahallesi'nde bulunan ve vatandaşların ilçe sahilinde yoğun olarak kullandığı Kaplan Caddesinde, alt yapı çalışması sebebiyle bozulan yolları düzenliyor. İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen üst yapı çalışması dahilinde bozuk olan yolda ilk olarak kazı yapıldı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kaplan Caddesi'nde daha önce atık su ve yağmur suyu alt yapı imalatları gerçekleştirilmişti. Alt yapı çalışması çerçevesinde caddeye 523 metre yağmursuyu ve 280 metre atık su hattı döşendi.