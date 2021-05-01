İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Darıca Kaplan Caddesi'nde yol çalışması

İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesi Kaplan Caddesinde yağmur suyu ve atık su alt yapı çalışmaları sebebiyle bozulan yollarda düzenleme çalışması yapıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca ilçesi Cami Mahallesi'nde bulunan ve vatandaşların ilçe sahilinde yoğun olarak kullandığı Kaplan Caddesinde, alt yapı çalışması sebebiyle bozulan yolları düzenliyor. İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen üst yapı çalışması dahilinde bozuk olan yolda ilk olarak kazı yapıldı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kaplan Caddesi'nde daha önce atık su ve yağmur suyu alt yapı imalatları gerçekleştirilmişti. Alt yapı çalışması çerçevesinde caddeye 523 metre yağmursuyu ve 280 metre atık su hattı döşendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.