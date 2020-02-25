Darıca Kitap Fuarı 28 Şubat'ta başlıyor

Kitap Fuarı, 28 Şubat-8 Mart tarihlerinde tanınmış yazarları ağırlayacak.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla bölgenin önemli bir ihtiyacı olan Kitap Fuarı, Darıca'da düzenlenecek. Kitapseverleri buluşturacak olan Darıca Belediyesi 1. Kitap Fuarı, 28 Şubat-8 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi yanında yaklaşık bin metrekare alanda oluşturulacak stantlar ile gerçekleşecek olan Kitap Fuarı, 60 yayınevi, 60 yazar ve 1 milyon kitaba ev sahipliği yapacak.

Sadece Darıcalıları değil bölgedeki kitapseverleri de buluşturacak olan Darıca Kitap Fuarı, hafta içi 09.00-20.00 ve hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Konferanslar, söyleşiler ve imza günleri etkinliği ile kitapseverlere unutulmaz bir fuar deneyimi yaşatacak olan Darıca Kitap Fuarı, Mete Yarar, Cansu Canan Özgen, Bahadır Yenişehirlioğlu, Nurullah Genç, Ayça Kuru, Ahmet Şimşirgil ve Alişan Kapaklıkaya gibi birçok tanınmış yazara ev sahipliği yapacak.

Darıcalıları kitap fuarına davet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıcamız'da önemli bir ihtiyaç olan kitap fuarını düzenleyerek özellikle gençlerin ve tüm kitapseverlerin kitaplara kolay ulaşmasını amaçladık. Dünyayı yöneten, kalem, mürekkep ve kâğıttır. Başarının en büyük sırrı okumaktır. Okumanın yeri, zamanı ve sonu yoktur. Bizleri geleceğe taşıyacak ve muasır medeniyetler seviyesine çıkartacak olan ise daha fazla okumaktır. Darıca Belediyesi olarak herkes okusun diye 1. Darıca Kitap Fuarı'nı gerçekleştiriyoruz. 28 Şubat - 08 Mart tarihinde düzenlenecek olan Kitap Fuarı ile 60 Yayınevi, 60 Yazar ve 1 Milyon kitabı Darıcalı kitapseverlerle buluşturacağız. Konferanslar, söyleşiler ve imza günleriyle siz değerli hemşerilerimizi yazarlarla buluşturacağız. Darıca'da birincisini gerçekleştireceğimiz Kitap Fuarı'na tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.