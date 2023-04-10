Darıca Millet Bahçesi'nde yok yok

Etap projesinde çalışmalarını sündürüyor. Sosyal donatıları, yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile Gebze bölgesinin buluşma noktası olan Darıca Millet Bahçesi, yeni etabıyla göz kamaştıracak.

Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı ile başlayan, 2. etabıyla da Darıca ile Eskihisar'ı sahilden birleştiren Darıca Millet Bahçesi, Büyükşehir'in 3. etap projesi ile daha da genişleyerek, bölge sakinlerinin hoşça vakit geçirebileceği alanlardan biri haline gelmeye devam edecek. 3. etapta şu an 180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen Millet Kıraathanesi inşası devam ediyor.

Yeşil alan, peyzaj ve sosyal donatıların yer aldığı şekilde projelendirilen Darıca Millet Bahçesi 3. etap çalışmaları Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı kontrolünde ilerliyor. Ekipler, önümüzdeki günlerde Millet Kıraathanesi inşasında son tabliye betonunu dökecek. Böylece yapıyı taşıyan iskelet sistemi olan karkas inşaat bitmiş olacak. Bina içerisinde şu an elektrik tesisatının döşenmesinde tercih edilen kablo tavalarının montajını yapan ekipler ardından havalandırma tesisatı işlemine başlayacak.

Büyükşehir ekipleri, kafeterya binasının kiriş ve kolonlarının atölye ortamında yapılan çelik imalatlarının yakın zamanda montajına başlayacak. Ayrıca projede yer alan Türk İslam Bahçesi ile Gülistan Bahçesi'nin taş duvarları tamamlandı. Bayram sonrasında zemin taban betonları dökülecek. 600 tonluk su deposunun kazısının yapıldığı ve ardından grobetonunun döküldüğü projede çevre yolları ve otopark çalışmaları plan dahilinde devam ediyor.

Darıca Millet Bahçesi'nin cazibesine cazibe katacak olan 3. etap projesinde millet kıraathanesi ve meydanı, giriş ve karşılama meydanında yansıma havuzları ve dinlenme alanları, Türk İslam Bahçesi, Koku Bahçesi, Gülistan, oturma alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları ve bin 110 araçlık otopark yer alacak.

3 bin 260 metrekare alanda vatandaşlara kapısını açacak olan millet kıraathanesinde ise 300 kişilik yetişkin kütüphanesi, 80 kişilik çocuk kütüphanesi, 160 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu, workshop alanı ve açık hava kitap okuma alanları bulunacak.