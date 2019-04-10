Darıca Polis Haftasını kutladı

KOCAELİ(İHA) – Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Darıca'da program düzenlendi.

Darıca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Darıca Emniyet Asayiş ve Trafik Hizmetlerini Destekleme ve Yardım Derneği Başkanı Ahmet Hakan Hocaoğlu, siyasi parti başkanları, belediye meclis üyeleri, dernek başkanları, mahalle muhtarları, emniyet müdür yardımcıları ve amirler ile çok sayıda polis ve vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Darıca İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Program Darıca İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy'un tebrikleri kabulü ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile devam etti.