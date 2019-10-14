Darıca Sahil Parkı 2. etapta hummalı çalışma

etap sahil parkı yapımında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli'de birçok yeşil alanı koruyan ve çoğalması için önemli projelere imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı'nın 2. etap çalışmalarına devam ediyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekiplerince sürdürülen çalışmalarda, Darıca Sahilini Eskihisar Sahili ile birleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında 2 bin 300 metre uzunluğunda olacak olan 2. etapta, 700 kişilik amfi oturma alanı ve bin 900 metrekare genişliğindeki granit küptaş meydan düzenlemesi tamamlandı.

Darıca'nın cazibe merkezi olacak sahil parkında vatandaşlar için her şey düşünüldü. 2 bin 300 metre uzunluğunda inşa edilen 2. etap çalışmaları kapsamında şu ana kadar beton yolun bin 100 metresi tamamlandı. Çalışmalarda deniz kıyısına 850 metre taş tahkimat, balık tutma iskelesi, bin 100 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde yürüyüş ve bisiklet yolu yapıldı.

Sahil parkında 6 adet altıgen kamelya, 450 metre travers, Çınaraltı dinlenme alanına bin 900 metrekare granit küptaş meydan düzenlemesi ve 90 metrekare podima taşı ile pusula yer döşemesi, papatya aydınlatma direği, 40 adet alüminyum aydınlatma direği imalatları yapıldı. Ayrıca 700 kişilik beş basamaklı amfı oturma alanı inşa edildi.

70 dönüm alanın sulama hattı çekilerek çimlendirme yapılırken, 2 bin adet ağaç ve çalı türleri dikildi. Mescid ve WC imalatı yapılmaya devam ediyor. Toplamda 700 metre uzunluk 3.5 metre yüksekliğinde taş duvarın yapımı tamamlandı. 250 metre uzunluğunda 2.5 metre yüksekliğinde perde duvarın yapımı bitirildi. Deniz kıyısına 850 metre uzunluğunda taş tahkimatı yapıldı.

Darıca Sahil Parkı'ndan Eskihisar Sahili'ne doğru ilerleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bin 200 metrelik kalan kısımda çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bin 200 metre yürüyüş ve bisiklet yolu, 1 adet mescit, 2 adet WC, 1 adet bebek bakım odası, amfi önüne 900 metrekarelik pelit karo meydan imalatı yapılıyor, kamelya ve dinlenme alanı, yeni piknik ve mesire alanları, otopark, inşa edilecek. Eski askeri alandan kalan 1 adet basketbol sahası, 1 adet tenis kortu ve 1 adet mini futbol sahası, 1 adet restorant tadilat ve tamiratı ve 10 adet balık tutma iskelesi yapılacak. Ayrıca 50 dönüm yeşil alan oluşturularak ağaçlandırma gerçekleştirilecek.