Darıca Sahili Eser Eyüboğlu ile şenlendi

Sevilen sanatçı Eser Eyüboğlu, Kocaeli'de verdiği konserde öğrenci ve vatandaşlarla bir araya gelerek sevenlerine neşeli anlar yaşattı.

Sevilen sanatçı Eser Eyüboğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kılavuz Akademi Lise Yaz Etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlarla buluştu. Darıca Şehit Cevher Dudayev Sahil Parkı'ndaki amfi ve gösteri merkezinde gerçekleşen konsere öğrenciler ile Darıcalılar büyük ilgi gösterdi. Darıca'ya dizi çekimleri ve diğer etkinlikler için pek çok kez geldiğini belirten Eser Eyüboğlu, Darıca'yı yakından tanıdığını söyleyerek etkinlik için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.