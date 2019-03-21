Darıca spor salonu inşası sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca'da inşa edilecek olan spor salonunun çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor.

Darıca'da dev bir spor salonu inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına hızla devam ediyor. Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapımına başlanan spor salonu, toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Temel içi dolgu tamamlanan yapının sıkıştırma işlemi devam ediyor. Bina dışı dolgu ve sıkıştırmalar devam ediyor. Rögar bacaları da tamamlanan bina çıkış bağlantıları yapıldı. İnşaat çalışmaları devam eden yapının zemin kat döşeme kalıbı için iskele kurulurken zemin kat döşeme kalıbı demirleri de bağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonları çeşitli sporların icra edilebileceği şekilde yapılıyor. Bugüne kadar pek çok okulun yanında inşa edilen okul tipi spor salonlarının yanında ilçelere dev spor salonları da kazandıran Büyükşehir, bunlardan birini de Darıca'da bin 800 kişilik seyirci tribünü olacak şekilde yapıyor. Binanın mekanik tesisat döşeme işi ile iç ve dış dolgular tamamlandı. Yapının döşeme kalıbı demirleri bağlanmaya devam ediyor. Ayrıca spor salonunun otopark rampası imalatlarına da başlandı. Zemin kat çalışmalarına hız veren ekipler, zemin kat döşeme kalıbı demirlerini de bağladı.