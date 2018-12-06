Darıca Trafik Eğitim Parkı tamamlanıyor

Darıca Belediyesi tarafından Sırasöğütler Mahallesi'nde inşaat çalışmaları devam eden Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda çalışmalar son aşamaya gelirken, Trafik Eğitim Parkının yeni yılın başlarında hizmete açılması planlanıyor.

Darıca Sırasöğütler Mahallesinde geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan ve 6 bin metrekare alanda inşası devam eden Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda, çocuklara trafik eğitimleri verilecek. Trafik eğitim binasında, sürüş parkuru, bisiklet parkuru, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalize kavşak, kontrolsüz kavşak, dönel kavşak, hemzemin geçit, tünel, kasisli yol, otobüs durakları, alt geçit ve üst geçit gibi trafikte önem arz eden alanların bulunacak. Ayrıca Trafik Eğitim Parkı'nda çocuk oyun alanları, yeşil alanlar ile kafeterya ve mescit gibi bölümler de proje kapsamında hizmete açılacak.

Trafikteki kaza ve ihlalleri en aza indirmek adına çocukların trafik konusunda eğitimlerini sağlayacak olan projenin yeni yılın başlarında hizmete açılması planlanıyor.