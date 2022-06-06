Darıca Voleybol Cup Turnuvasında madalyalar takdim edildi

Darıca Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Darıca Voleybol Cup Turnuvası" şölen havasında geçti. Darıca Belediyesi'nin şampiyon olduğu turnuvada, Tuzla Gelişim ikinci, Fenerbahçe ise üçüncü oldu.

Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen Darıca Voleybol Cup Turnuvasına Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Fenerbahçe, Tuzla Gelişim ve Kartal Anadolu takımları katıldı. İki gün süren turnuvaya vatandaşlar da ilgi gösterdi. Çekişmeli maçların oynandığı turnuvada Darıca Belediyesi şampiyonluğu göğüsledi. Tuzla Gelişim ikinci olurken, Fenerbahçe ise turnuvada üçüncü oldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, dereceye giren takımlara madalyalarını da takdim etti.

"Spor şehri Darıca için çalışıyoruz"

Darıca'yı sporun her branşında marka haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Muzaffer Bıyık, "Öncelikle turnuvamıza katılan takımlara teşekkür ediyorum. Darıca'mızın sporun her alanında bir marka olması ve spor şehri Darıca anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nde 2 olan branşımızı 9'a çıkardık. Yatırımlarımızın meyvesini de kısa sürede toplamanın sevincini yaşıyoruz. Şu anda 50'nin üzerinde milli sporcusu olan örnek bir kulüp haline geldik. Son olarak voleybol takımımızı da kurarak çalışmalara başladık. Darıca Voleybol Cup turnuvasında da voleybol takımımızın birinci olması bizleri daha da gururlandırdı. Darıca'mızın gerçek anlamda bir spor şehri olması adına yatırımlarımız artarak devam edecek" diye konuştu.