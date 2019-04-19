Darıca Zabıtası pazar denetimlerini sürdürüyor

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından değişik mahallelerde kurulan semt pazarlarına denetimlerini sürdürürken denetimlerde vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli hizmet alabilmeleri amacıyla hijyen koşulları, etiket fiyatları ve çalışanların kılık kıyafetinin yanı sıra terazilerin doğruluğu gibi denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimlerde, genel olarak satıcıların kurallara uyduğu ancak bazı pazar yerlerinde tespit edilen küçük aksaklıklar dolayısıyla uyarılar yapılarak gerekli cezai müeyyidelerin uygulandığı öğrenildi.

Denetlemelerin periyodik olarak devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların gönül rahatlığı içinde semt pazarlarından alışveriş yapabileceklerini ve eksiklik gördükleri noktalarda Zabıta Müdürlüğü'ne bilgi vermelerini istediler.