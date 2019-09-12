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Darıca'da 132 kilo kaçak tütün imha edildi

KOCAELİ(İHA) – Darıca’da kaçak tütün satışı yapan işyerlerine yapılan operasyonla ele geçirilen 132,5 kg kaçak tütün imha edildi.

KOCAELİ(İHA) – Darıca'da kaçak tütün satışı yapan işyerlerine yapılan operasyonla ele geçirilen 132,5 kg kaçak tütün imha edildi.


Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri ortaklığında, ilçede kaçak tütün satışı yapılan iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 iş yerinde kaçak olarak satışa sunulan toplamda 132,5 kg kıyılmış tününe el konuldu. Ele geçirilen kaçak tütünler, ekipler kontrolünde imha edilirken işyerleri hakkında yasal işlem uygulandı.

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