Darıca'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

Yangın Darıca Abdi İpekçi Mahallesi 1529 Sokak Battalgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevlerin çatıyı sardığını gören çevredekiler, binadakilerin tahliye edilmesine yardımcı olarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.