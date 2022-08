Darıca'da 9 branşta 3 bin 689 öğrenci eğitim aldı

Darıca Belediyesi'nin çocukların yaz tatili boyunca sporla eğlenceli ve kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak üzere hayata geçirdiği spor okullarında bu yıl 9 branşta 3 bin 689 öğrenci eğitim aldı.

Darıca Belediyesi'nin her yıl gençler ve çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği spor okulları coşkulu bir kapanış töreniyle sona erdi. Kapanış programına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tevando, halk oyunları, voleybol, basketbol, eğlenceli atletizm, okçuluk ve futbol gibi 9 farklı branşta düzenlenen spor okullarında 3 bin 689 öğrenci eğitim aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Darıca Belediyesi, İlçe Spor Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü'nün işbirliğine düzenlenen 2. Camiler Arası Futbol Turnuvası'nda dereceye giren takım ve sporculara da madalyaları ve kupaları takdim edildi. Gençlere madalyalarını veren Başkan Muzaffer Bıyık, kazanan sporcuları tek tek tebrik etti.

"Canla başla çalışıyoruz"

'Spor kenti Darıca' anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Bıyık, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren spor şehri olma adına canla başla çalışıyoruz. Sizlerin geleceğini en iyi şekilde hazırlamak için büyük bir gayretle özveriyle hep birlikte gayret ediyoruz. Hep söylediğimiz gibi gençlik ve spor alanında gerekeni yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Her geçen gün gençlerimize, evlatlarımıza, yetenekli yavrularımıza, imkanlar sunmak, sportif faaliyetleri çeşitlendirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Darıca'mızın gençlerine en iyi imkanları sunmak için yeni spor salonlarını bir bir hayata geçiriyoruz. Son olarak Nenehatun Amatör Spor Kompleksi'ni de açarak gençlerin hizmetine sunduk. Darıca Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu önemsiyoruz. Ana amaçlarımızdan biri Darıca'da her çocuğumuzun, her gencimizin en az bir spor branşıyla ilgilenmesini arzuluyoruz" dedi.