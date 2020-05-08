Darıca'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Darıca Belediyesi tarafından, 11 Mayıs'ta açılacak olan berber ve kuaför salonlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Darıca Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs tarihinden itibaren açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışması yaptı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının faaliyete geçeceği duyurulunca hazırlıklar başladı. Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki tüm işletmeleri dezenfekte ederek kuaför ve berberlerin müşterilerine daha hijyenik bir ortamda hizmet vermesine destekte bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Muzaffer Bıyık, esnafa desteklerinin devam edeceğini ifade ederek “Korona virüs tedbirleri kapsamında berber ve kuaförler uzun süredir kapalıydı. İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle 11 Mayıs'ta açılacak. Bizler de Darıca Belediyesi olarak esnafımızın yanında olmak ve destek vermek için ilçemizdeki bütün berber ve kuaförlerin dezenfekte işlemini gerçekleştirdik. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi.