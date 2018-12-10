Darıca'da botanik park açılıyor

Darıca Belediyesi tarafından Emek Mahallesinde 3 bin 500 metrekare alanda yapımı tamamlanan botanik park yakında vatandaşların hizmetine açılacak. İçerisinde birçok türde zengin bitki ve ağaç türler ile birlikte çocuklara yönelik oyun alanları, kafeterya, yürüyüş yolları, spor alanları, gölet, yönetim odası, kaybolmaya yüz tutmuş meyve ve bitki türlerinin barındığı alanlar bulunacak. Sosyal donatı alanları ile mescit ve tuvaletlerin bulunacağı botanik park 3 bin 500 metrekare inşaat alanı ile hizmete girecek. Emek Mahallesinde yapımı tamamlanan botanik park, incelemelerde bulunarak park hakkında yetkililerden bilgiler alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, seçim döneminde halka verdikleri sözlerden olan bir önemli projeyi daha hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Parkta devam eden son çalışmaları yerinde inceleyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “İçerisinde değişik türlerde zengin bitki ve ağaç türlerinin yanı sıra çocuklara yönelik oyun alanları, kafeterya, yürüyüş yolları, spor alanları, gölet, yönetim odası, kaybolmaya yüz tutmuş meyve ve bitki türlerinin sergilendiği alanlar, sosyal donatı alanları ile mescit ve tuvaletlerin bulunacağı botanik parkımız ilçemize değer katacak. Botanik parkımızda bütün detayları düşünmekle birlikte özellikle bayan kardeşlerimize yönelik özel etkinlik alanları ve sosyal tesisleri hizmete açacağız. İlçe halkımıza hayırlı olsun“ dedi.