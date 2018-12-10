Darıca'da caddeler ışıl ışıl

Darıca Belediyesi tarafından başlatılan projede Aşıroğlu, İstasyon ve Fatih Sultan Mehmet Caddelerindeki aydınlatma ve tasarruflu led aydınlatma direkleri yenilendi. Prestij cadde uygulamaları kapsamında Aşıroğlu, İstasyon ve Fatih Sultan Mehmet Caddelerinde uygulanan ışıklandırma çalışmalarının ardından asfalt ve kaldırım düzenlemeleri yapılırken, sökülen eski direkler ise Darıca Belediyesi şantiyesinde bakım ve onarımı yapıldıktan sonra Balyanoz Koyu Projesi başta olmak üzere belediyeye ait parklarda ve ihtiyaç duyulan tesislerin aydınlatmasında değerlendiriliyor. İlerleyen zamanlarda diğer caddelerde de aynı uygulamanın hayata geçirilmesi planlanıyor.