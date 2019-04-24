Darıca'da camilerde Ramazan temizliği yapılıyor

Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelindeki camilerde, vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı ortamda yapmalarına imkan sağlamak için cami içlerinde baştan sona temizlik yaparken, diğer ekipler de cami bahçeleri ve çevrelerindeki çöpleri temizleyerek camileri Ramazan ayına hazır hale getiriyorlar. Temizlik ekipleri bütün camilerin içini ilk önce süpürerek temizliğini sağladıktan sonra, halıları yıkayıp kurutmasının yanı sıra abdesthane, cami bahçeleri ve çevresi de ekipler tarafından elden geçiriliyor.