Darıca'da cirit şöleni düzenlenecek

Cirit Şöleni, 23 Ekim Pazar günü saat 14.30'da Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Hacı İsmail Çopur Aile Sağlığı Merkezi arkasındaki sahada düzenlenecek. Vatandaşları şölene davet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Geleneksel ata sporumuz olan cirit, yüzyıllar öncesinden günümüze kadar varlığını sürdürüyor. Bizler de kültürümüzü yeni nesillere aktarmak için ilçemizde Geleneksel Cirit Şöleni düzenliyoruz. Yeni nesillere geleneklerimizi ve kültürümüzü aktarmak için hepimize görevler düşüyor. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.